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货币新闻 | 2014年 11月 4日 星期二 18:26 BJT

表格: 欧盟执委会对欧元区国家今年及明后两年的经济预估

路透布鲁塞尔11月4日 - 欧盟执委会周二公布欧元区经济成长预估数据：

--国内生产总值(GDP)成长率(较上年变动%，假设物价稳定)

2014年 2015年 2016年

德国 1.3 1.1 1.8

法国 0.3 0.7 1.5

意大利 -0.4 0.6 1.1

西班牙 1.2 1.7 2.2

欧元区 0.8 1.1 1.7

--政府净放款(+)或净借款(-)相当于GDP的比率(%)

2014年 2015年 2016年*

德国 +0.2 0.0 +0.2

法国 -4.4 -4.5 -4.7

意大利 -3.0 -2.7 -2.2

西班牙 -5.6 -4.6 -3.9

希腊 -1.6 -0.1 +1.3

欧元区 -2.6 -2.4 -2.1

注: * 为假设政策不变

--消费者物价年增率(%)

2014年 2015年 2016年*

欧元区 0.5 0.8 1.5

注: * 为假设政策不变 (完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
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