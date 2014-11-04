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货币新闻 | 2014年 11月 4日 星期二 18:09 BJT

表格：欧元区9月PPI较前月上涨0.2%，较上年同期下滑1.4%

路透11月4日 - 欧盟统计局周二公布：

* 欧元区9月生产者物价指数(PPI)较前月上涨0.2%，较上年同期下降1.4%(路透调查预估分别为持平和下滑1.5%)

* 欧元区8月生产者物价指数(PPI)修正为较前月下降0.2%(前值为下降0.1%)，较上年同期下降1.4%(前值为下降1.4%)

以下为具体数据(变动百分比,%):

较上月变化

2014年 2014年 2014年 2014年 2014年 2014年

4月 5月 6月 7月 8月 9月

全部产业 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -0.2 0.2

半成品 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.1 -0.1

能源 -0.9 -0.3 0.6 -0.9 -0.5 1.0

资本财 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1

耐用消费品 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

非耐用消费品 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3

较上年同期变化

2014年 2014年 2014年 2014年 2014年 2014年

4月 5月 6月 7月 8月 9月

全部产业 -1.3 -1.1 -0.9 -1.3 -1.4 -1.4

半成品 -1.5 -1.2 -0.9 -0.6 -0.6 -0.5

能源 -3.6 -3.1 -2.5 -4.1 -4.7 -4.3

资本财 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5

耐用消费品 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0

非耐用消费品 0.7 0.5 0.3 0.1 -0.2 -0.5 (完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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