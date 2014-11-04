表格：欧元区9月PPI较前月上涨0.2%，较上年同期下滑1.4%

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透11月4日 - 欧盟统计局周二公布：
* 欧元区9月生产者物价指数(PPI)较前月上涨0.2%，较上年同期下降1.4%(路透调查预估分别为持平和下滑1.5%)
* 欧元区8月生产者物价指数(PPI)修正为较前月下降0.2%(前值为下降0.1%)，较上年同期下降1.4%(前值为下降1.4%)
以下为具体数据(变动百分比,%):
较上月变化
2014年 2014年 2014年 2014年 2014年 2014年
4月 5月 6月 7月 8月 9月
全部产业 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -0.2 0.2
半成品 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.1 -0.1
能源 -0.9 -0.3 0.6 -0.9 -0.5 1.0
资本财 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
耐用消费品 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
非耐用消费品 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
较上年同期变化
2014年 2014年 2014年 2014年 2014年 2014年
4月 5月 6月 7月 8月 9月
全部产业 -1.3 -1.1 -0.9 -1.3 -1.4 -1.4
半成品 -1.5 -1.2 -0.9 -0.6 -0.6 -0.5
能源 -3.6 -3.1 -2.5 -4.1 -4.7 -4.3
资本财 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
耐用消费品 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0
非耐用消费品 0.7 0.5 0.3 0.1 -0.2 -0.5 (完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
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