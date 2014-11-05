重温稿-台湾货币市场：短率微幅下滑，新提存期开始银行采负数操作

* 短率有下滑压力，银行寻求资金去化管道

* 票券商开始考量年底资金安排

* 下月一年期存单标售利率或不致于下跌

记者 林妙容

路透台北11月4日 - 台湾银行间短率周二呈现下滑压力。资金调度人士表示，新提存期首日，市场资金充沛，银行积极采取负数操作，对利率收益较不坚持，不论拆款或短票利率都回到区间低位，且预估本周市况都将平稳。

交易员指出，市场主要资金供应者今日均开门释出流动性，且利率持在区间低位，显示资金充足无虞。但市场资金需求并不高，银行多出的流动性仍照例等待申报央行存单。然而台湾央行上日减收存单近千亿台币，也让市场持续关注央行的操作策略。

〞市场上大家都多钱。即使到年底，市场也只有价格问题，不会有资金问题。〞一位中型银行资金调度人士说。

此外，对于上日标售的一年期央行存单均标意外走低，市场认为可能只是短暂的特殊因素。因下月初再例行标售一年期存单，已进入年底的提存期，银行为预留年底资金的流动性，恐怕对存单标售较为保守，预估届时均标仍有机会重回上升轨道。

交易员也推估，由于明年新历元旦调整放假的因素，台湾央行极可能将1月的例行存单标售延后至开年后的第一个上班日之后，以避免提前至12月底标售造成利率过度走高。

台湾央行周一公布标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.629%，结束此前连四次标售走升，且低于市场预期的0.64-0.655%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.410%，同于上日；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日为0.380-0.440%。

**短票利率高位微跌**

短票市场方面，票券商指出，今日银行资金供应充足，短票买气不弱。不过月初短票发行量不高，票券商的资金缺口不大，券源供不应求，30天内的短票利率高位较上日再跌约1基点。

他们指出，30天内的短票次级市场交易平稳，但票券商开始观察年底银行的资金供应情况。少量银行高开跨年短票利率在0.70-0.75%之间，但票券商暂时没有券源，因而未能成交。

〞如果有券的话，不排除和银行做跨年交易，毕竟年底一定紧。〞一大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的30天期内自保短票利率主要成交在0.60-0.61%，上日在0.60-0.62%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.607%，大致持平前日的0.608%。

台湾央行周二公布，共发行3,667.4亿台币存单，其中含1,200亿一年期定存单。与今日存单到期金额2,535.5亿相较，存单发行余额增1,131.9亿。

本周央行存单到期总额为1兆594.3亿台币，其他交易日落点分别为周三2,366亿、周四2,249.3亿及周五39亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为307亿台币，累积超额准备为307亿台币、加计前期1%的超额准备为1,013亿台币。

**附买回利率大致平稳**

台湾债券市场公债附买回(RP)利率大致平稳。交易商指出，今日大额美元债的发行稍减损寿险业的资金水位，只不过投信方面仍有申购款流入，令整体资金水位仍偏宽裕。

今日有瑞士信贷(Credit Suisse AG, London Branch)5.1亿美元的国际美元债交割。

〞大的寿险公司有走一些钱，不过小的寿险公司还是有进来，〞一位大型银行交易员说。

交易商指出，大型寿险业因海外投资濒临上限而大买可除外计算的本地发行美元债，其资金水位受到今日交割的美元债影响而稍有减损。不过中小型寿险公司则多仍未达海外投资上限，因此对国际美元债并不特别有兴趣。

本周公司债交割因素偏少，周三有台湾工银金融债交割，金额15亿台币；周五(7日)有健乔信元 4114.TWO 可转换公司债发行，金额5亿台币。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，利率大致持平上日；公司债今日成交0.63-0.64%，也持平上日。