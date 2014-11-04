欧元债市：爱尔兰展开15年期债券发行，带动指标公债收益率小跌

“整体上的感觉是这次将会顺利发债。市场上显然有(爱尔兰较长期公债)需求，因为爱尔兰基本面改善速度远比其他欧元区二线国家更快，”Merrion Stockbrokers首席经济分析师Alan McQuaid称。

其他分析师表示，基于10年期公债收益率目前在纪录低位附近，投资人可能也会抓住这次机会，取得新债稍微略高的收益率。

其他公债部份，继日本央行上周意外宽松政策后，欧债收益率再度下跌，但欧洲央行管委诺沃特尼的评论，令欧洲央行可能很快跟进的预期心理降温。

日经金融新闻援引欧洲央行(ECB)管委会委员诺沃特尼谈话的报导称，欧洲央行对于是否从欧元区国家买进主权债应该要审慎行事。

德国10年期公债 收益率跌2.5个基点，至0.83%，其他高评等公债收益率下跌3-3.5个基点。意大利 及西班牙 公债收益率亦跌1-2个基点，至2.39%及2.14%。(完)

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