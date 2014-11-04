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货币新闻 | 2014年 11月 4日 星期二 21:50 BJT

表格：加拿大9月贸易意外顺差7.10亿加元，8月修正为逆差4.63亿加元

路透11月4日 - 加拿大统计局周二公布，因出口增加且进口下滑，9月贸易意外出现顺差7.1亿加元(6.23亿美元)，上月则修正为逆差4.63亿加元。

出口攀升1.1%至447.9亿加元，出口数量增加1.6%，而价格则小跌0.4%。进口减少1.5%至440.8亿加元，进口数量及价格分别下降1.0%及0.6%。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元)：

9月 8月(修正值) 变动百分比(%) 8月(前值)

贸易收支 +0.710 -0.463 -- -0.610

出口 44.792 44.288 +1.1 44.189

进口 44.082 44.751 -1.5 44.799

路透调查的分析师平均预估，加拿大9月贸易逆差1.0亿加元。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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