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市场报道 | 2014年 11月 4日 星期二 18:56 BJT

欧洲汇市：英镑走贬，因英国建筑业PMI表现不如预期

“营建业PMI数据表现与英国经济降温的景况相符，”Western Union英国市场分析师Nawaz Ali表示。

“英镑正处于关键水准，端视下周通胀报告而定。若英国央行立场更趋温和，在薪资及通胀受抑的情况下，英镑可能跌向1.58水平。”

部份分析师表示，下周的通胀季度报告可能下调通胀预估。这可能令升息预期押后，目前市场预计英国将于明年下半年左右加息。(完)

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