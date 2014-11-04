欧洲汇市：英镑走贬，因英国建筑业PMI表现不如预期

“营建业PMI数据表现与英国经济降温的景况相符，”Western Union英国市场分析师Nawaz Ali表示。

“英镑正处于关键水准，端视下周通胀报告而定。若英国央行立场更趋温和，在薪资及通胀受抑的情况下，英镑可能跌向1.58水平。”