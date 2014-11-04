欧元区经济：欧盟执委会调降成长预估，复苏料将推迟

**加速投资**

今年通胀率将为0.5%，2015年为0.8%，2016年为1.5%，仍低于欧洲央行2%的目标，而2016年失业率将停留在10.8%。

分析师及部分投资人呼吁欧洲央行展开像日本、英国及美国一样的买债计画，这项数据可能呼应他们的要求。

但德拉吉已向欧元区表示，其不能仅仅仰赖欧洲央行伸出援手，法国等各个国家需要进行改革，好让年轻人有工作做，并协助分担高龄化人口的负担。目前欧洲央行不能直接对政府融资。

德拉吉表示，他希望见到各国政府在下次12月欧盟峰会之前提出改革计画。

目前来说，欧元区领导人冀望3,000亿欧元投资资金，可带动经济成长，同时并呼吁欧洲最大经济体--德国扩大支出。

欧盟执委会新任主席贾克(Jean-Claude Junker)已经承诺将在12月提出该计画，但经济学家警告称光有这个计画还不够。

“投资仍明显低于危机前水准，”莫斯可维西表示。他说，“这不是针对那些最岌岌可危的国家来说是如此...加速投资至为重要。”