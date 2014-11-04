欧元区经济：欧盟执委会调降成长预估，复苏料将推迟

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
**加速投资**
今年通胀率将为0.5%，2015年为0.8%，2016年为1.5%，仍低于欧洲央行2%的目标，而2016年失业率将停留在10.8%。
分析师及部分投资人呼吁欧洲央行展开像日本、英国及美国一样的买债计画，这项数据可能呼应他们的要求。
但德拉吉已向欧元区表示，其不能仅仅仰赖欧洲央行伸出援手，法国等各个国家需要进行改革，好让年轻人有工作做，并协助分担高龄化人口的负担。目前欧洲央行不能直接对政府融资。
德拉吉表示，他希望见到各国政府在下次12月欧盟峰会之前提出改革计画。
目前来说，欧元区领导人冀望3,000亿欧元投资资金，可带动经济成长，同时并呼吁欧洲最大经济体--德国扩大支出。
欧盟执委会新任主席贾克(Jean-Claude Junker)已经承诺将在12月提出该计画，但经济学家警告称光有这个计画还不够。
“投资仍明显低于危机前水准，”莫斯可维西表示。他说，“这不是针对那些最岌岌可危的国家来说是如此...加速投资至为重要。”
但是欧盟执委会预估德国今年将会达成预算盈余，并在2015年达成平衡预算，2016年再度出现预算盈余，显示德国扩大政府支出的意愿不高。(完) (编译 李婷仪/张明钧; 审校 龚芳)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
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