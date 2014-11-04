拉美汇市：巴西雷亚尔续跌，因对总统罗塞夫的经济政策仍存疑

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透里约热内卢11月4日 - 巴西雷亚尔周二续跌，因对连任总统罗塞夫的经济政策前景的疑虑持续。
多数拉美货币也下跌，因在欧盟下调欧元区经济增长预估后，投资者担心全球经济。
欧盟执委会在秋季预估中称，欧元区今年经济料将扩张0.8%，明年及2016年分别为1.1%和1.7%--执委会在六个月前原本预估明年就可达此水准。成长延后主要是因为受到法国和意大利的拖累。
巴西雷亚尔兑美元 下跌0.75%，之前巴西央行暗示，不会将12月初到期的货币互换合约全部展期，反映央行干预外汇市场的力度降低。(完)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。