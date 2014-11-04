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债券 | 2014年 11月 4日 星期二 23:48 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔续跌，因对总统罗塞夫的经济政策仍存疑

路透里约热内卢11月4日 - 巴西雷亚尔周二续跌，因对连任总统罗塞夫的经济政策前景的疑虑持续。

多数拉美货币也下跌，因在欧盟下调欧元区经济增长预估后，投资者担心全球经济。

欧盟执委会在秋季预估中称，欧元区今年经济料将扩张0.8%，明年及2016年分别为1.1%和1.7%--执委会在六个月前原本预估明年就可达此水准。成长延后主要是因为受到法国和意大利的拖累。

巴西雷亚尔兑美元 下跌0.75%，之前巴西央行暗示，不会将12月初到期的货币互换合约全部展期，反映央行干预外汇市场的力度降低。(完)
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