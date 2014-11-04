版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 5日 星期三 00:43 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.035%，投标倍数为4.02

路透华盛顿11月4日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.035 中值 0.025 低值 0.020 投资 0.035

价格/得标 价格 99.997278 高值得标比率 22.12% 投标倍数 4.02 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 36,002,590,400 总投标 144,895,390,400 竞争性投标得标 35,744,424,400 非竞争性投标得标 258,166,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/11/06 到期日 2014/12/04 CUSIP码 912796EG0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐