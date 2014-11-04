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货币新闻 | 2014年 11月 5日 星期三 01:28 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数攀升，因海岬型船运费触及年内高位

路透11月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二攀升，因海岬型船舶运费跳升至年内最高水平。

乾散货运价指数升28点，或约2%，报1,484点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 急升141点，或3.87%，至3,781点。该指数过去两周累积暴涨约89%。日均获利升1,098元，报27,866美元，过去两周暴涨约93%。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌3点，或0.24%，报1,238点。日均获利回落26美元，至9,920美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 母红；审校 李军)
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