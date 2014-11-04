全球航运：波罗的海乾散货运价指数攀升，因海岬型船运费触及年内高位

快讯提示：福特汽车第一季每股盈余0.40美元，营收为391.5亿美元
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路透11月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二攀升，因海岬型船舶运费跳升至年内最高水平。
乾散货运价指数升28点，或约2%，报1,484点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 急升141点，或3.87%，至3,781点。该指数过去两周累积暴涨约89%。日均获利升1,098元，报27,866美元，过去两周暴涨约93%。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌3点，或0.24%，报1,238点。日均获利回落26美元，至9,920美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 母红；审校 李军)
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路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。