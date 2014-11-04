英国债市：长债触及一周高位，此前发售通膨保值公债需求强劲

路透伦敦11月4日 - 英国20年和30年公债价格周二攀升至一周最高水平，因35年期通膨保值公债标售所获需求为8月以来最高。

欧盟下调欧元区经济增长预估，也支撑英债和其他较高评等的公债。

英国债务管理局(DMO)发售8亿英镑、2025年到期的通膨保值公债，投资者需求是供应的两倍。投标倍数为2.11，是8月6日以来各年期英债标售的最高水平。

这次标售扶助提振整体英债市场，令英债涨势和德债一致，后者因股市下跌而攀升。

10年期英债收益率 下跌4个基点，报2.23%，20年和30年英债收益率分别报2.764%和2.938%，均为一周低位。

欧盟执委会在秋季预估中称，欧元区今年经济料将扩张0.8%，明年及2016年分别为1.1%和1.7%--执委会在六个月前原本预估明年就可达此水准。成长延后主要是因为受到法国和意大利的拖累。 消息也提振英债和德债需求。

路透报导，欧洲央行内部对总裁德拉吉的管理风格褒贬不一，报导发表后，德债尾盘上涨，但英债对此无甚反应。

10年期英债/德债收益率差几无变动，报142个基点，接近周一触及143.9个基点的四周高位。

周二出炉的英国建筑业采购经理人指数(PMI)弱于预期，英债对此反应不大。英国周三将公布服务业PMI数据，可能影响英债表现。(完)

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