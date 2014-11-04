欧元债市：西班牙和意大利公债收益率上升，因欧洲央行内部的紧张关系曝光

* 高评等公债跑赢，因欧盟下调欧元区增长预估

* 10年期德债收益率跌向纪录低位

* 爱尔兰收益率下跌，之前发售15年期新债

路透伦敦11月4日 - 西班牙和意大利公债收益率周二触及日内高位，之前路透报导，在本周欧洲央行政策会议举行前，央行管理委员会委员计划挑战总裁德拉吉的领导风格。

欧洲央行管委对德拉吉的嫌隙，将可能限制欧洲央行进一步放宽货币政策以抵御通胀回落和提振疲弱经济的能力。

欧元区公债稍早全面上涨，受助于欧盟下调欧元区经济增长预估，市场认为此举将令欧洲央行最终祭出买入政府公债等更大胆举措的几率上升。

不过，一些欧元区国家的央行总裁计划在周三工作晚宴上向德拉吉表达他们对其领导风格的担忧，这则消息令投资者撤出西班牙和意大利公债。市场认为欧洲央行采取任何量化宽松政策，西班牙和意大利公债将可能得益最多。

在有关欧洲央行的报导发表后不久，西班牙10年期公债收益率 触及2.21%，上涨6个基点，意大利10年期公债收益率 触及2.44%，升3个基点。

欧盟执委会在秋季预估中称，欧元区今年经济料将扩张0.8%，明年及2016年分别为1.1%和1.7%--执委会在六个月前原本预估明年就可达此水准。成长延后主要是因为受到法国和意大利的拖累。

爱尔兰收益率下跌，爱尔兰发售15年期新债，需求强劲，令投资者受到鼓舞。

10年期爱尔兰公债收益率 下跌3个基点，报1.76%，周一新债发售前上升7个基点。(完)

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