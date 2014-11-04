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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 05:09 BJT

韩国数据: 10月外汇储备连续第三个月减少，因欧元和英镑兑美元走软

路透首尔11月5日 - 韩国央行周三公布的数据显示，10月外汇储备连续第三个月减少，因其持有的欧元和英镑兑美元走软。

央行声明公布，截至10月底外汇储备减少至3,637.2亿美元，9月底为3,644.1亿美元。

央行称，10月欧元兑美元 下跌了0.7%，英镑兑美元 下滑1.5%，导致外汇储备总额减少。央行未提供细分数据。

截至9月底，韩国央行的外汇储备位列全球第七。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 　10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

363.72 364.41 367.53 368.03 366.55 360.91 355.85

(完) (编译 母红；审校 李军)
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