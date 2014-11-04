美国债市：公债收益率下跌，因油价下滑和欧洲忧虑

* 欧盟执委会下调欧洲经济成长预估

* 路透报导欧元区国家的央行总裁和欧洲央行总裁德拉吉关系紧张

* 布兰特原油价格跌至83美元以下，至四年低点

* 美国中期选举带动对避险公债的买需

路透纽约11月4日 - 美国公债收益率周二下跌，因欧盟执委会下调欧元区经济增长预估，令较高收益的美国公债的吸引力增强。

路透报导，一些欧元区国家的央行总裁寻求挑战欧洲央行总裁德拉吉的领导风格，令市场怀疑欧洲央行加大刺激区内企业和借贷活动的力度的能力。

美国9月贸易逆差意外扩阔，令人预计美国第三季录得的3.5%成长幅度可能被下修，重燃一些对美联储明年将不会升息的押注。

美国商务部公布的数据显示，9月贸易逆差增长7.6%，至430.3亿美元。分析师的预估是逆差400亿美元。

“欧洲的消息有些负面。在美国方面，近期出炉的经济数据也疲弱，”Evercore ISI公债策略师Stan Shipley说。

分析师表示，指标美国公债收益率从周一触及的三周半高位回落，因布兰特油价下跌至四年低位，因全球最大石油出口国沙特下调销售往美国的原油官方售价，这将抑制美国通胀上升。

此外，投资者对周二美国中期选举的结果保持警惕，燃点对公债的避险买需。美国中期选举将决定共和党能否压倒民主党取得参议院的控制权，且在众议院中扩大议席领先优势。

指标10年期公债价格 升4/32，收益率报2.333%，从周一尾盘下跌1.5个基点。该收益率盘中触及2.303%日内低位。

公司债供应限制了对美国公债的买需。汤森路透旗下IFR的资料显示，预计11月公司债供应规模将超过1,100亿美元。

**欧洲和油价**

欧盟执委会周二表示，脆弱的欧元区经济将需要再一年的时间，才能达到温和成长的水平，执委会并下修成长预估，并预期欧元区会有更多的低通胀及高失业率。

欧盟执委会对经济低迷的观点，促使投资者押注欧洲央行可能考虑采取更多行动刺激区内经济，令最高评等欧元区公债收益率下跌。

10年期德债收益率 下跌4个基点，报0.815%，和可比美国公债的收益率差走宽至1.53个百分点。

此外，油价骤降，也向美国公债收益率施压。布兰特原油 收跌2.3%，报每桶82.82美元，盘中跌至2010年10月来最低的82.08美元。

分析师认为，沙特下调销往美国的原油官方售价，是对北达科他、德洲和美国其他地方的页岩油生产不断上升作反应。

-----------------------2005 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 0.518

五年期公债 99-12/32 (+01/32) 1.631

10年期公债 100-10/32 (+03/32) 2.339

30年期公债 101-17/32 (+12/32) 3.047(完)

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