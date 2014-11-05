日本数据：9月实质薪资下降速度放缓，支出仍令人担忧

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
以下为9月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：
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9月 9月 8月
薪资(日圆) (年变动率%) %
整体现金薪资 266,595 +0.8 +0.9*
每月薪资 261,089 +0.6 +0.3*
-经常性薪资 242,211 +0.5 +0.2*
-加班工资 18,878 +1.6 +1.2*
-特别加给 5,506 +11.5 +13.4*
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员工人数(百万人)
整体人数 47.050 +1.7 +1.7*
一般雇员 33.094 +1.5 +1.3*
兼职员工 13.956 +2.0 +2.4*
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注："*"代表修正值。
参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：(here)(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 张涛/王兴亚)
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