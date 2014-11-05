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货币新闻 | 2014年 11月 5日 星期三 09:52 BJT

日本数据：9月实质薪资下降速度放缓，支出仍令人担忧

以下为9月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：

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9月 9月 8月

薪资(日圆) (年变动率%) %

整体现金薪资 266,595 +0.8 +0.9*

每月薪资 261,089 +0.6 +0.3*

-经常性薪资 242,211 +0.5 +0.2*

-加班工资 18,878 +1.6 +1.2*

-特别加给 5,506 +11.5 +13.4*

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员工人数(百万人)

整体人数 47.050 +1.7 +1.7*

一般雇员 33.094 +1.5 +1.3*

兼职员工 13.956 +2.0 +2.4*

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注："*"代表修正值。

参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：(here)(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 张涛/王兴亚)
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