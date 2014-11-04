《日本重要政经日程》--11月5日

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差持稳，新加坡库存上升
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，4月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升18%至两周高位1,216.9万桶。
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11月5日(三)
0120 - 六个月期贴现国库券标售
0130 - 9月薪资数据
0130 - 10年期公债标售
0230 - 日本央行总裁黑田东彦在日本共同社举办的活动上讲话
0600 - 丰田汽车 公布财报
0600 - 日本乐天网站 公布财报
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 张荻)
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，4月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升18%至两周高位1,216.9万桶。
路透北京4月27日 - 中国全国人大网刊登新闻稿称，十二届全国人大常委会第二十七次会议周四经表决，决定免去刘家义的审计署审计长职务、任命胡泽君为审计署审计长。
路透北京4月27日 - 中国外管局周四发布政策问答，就今年1月26日发布的“关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知”中市场关注的问题进行解答。以下是外管局网站刊登的政策问答全文：