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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 06:16 BJT

《日本重要政经日程》--11月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月5日(三)

0120 - 六个月期贴现国库券标售

0130 - 9月薪资数据

0130 - 10年期公债标售

0230 - 日本央行总裁黑田东彦在日本共同社举办的活动上讲话

0600 - 丰田汽车 公布财报

0600 - 日本乐天网站 公布财报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 张荻)
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