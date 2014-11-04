澳新经济指标预测--11月5日-11月12日****

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差持稳，新加坡库存上升
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，4月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升18%至两周高位1,216.9万桶。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月3日当周 11月5日(三) 暂无重要数据。 11月6日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.0 减少2.97 全职就业人数(万人) -- 增加2.16 就业参与率 64.5% 64.5% 失业率 6.1% 6.1% 2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 -- 59.1 11月7日(五) 暂无重要数据。 11月10日当周 11月9-13日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- +4.1% 11月10日(一) 0030 澳洲房屋融资 9月 -- -0.9% 投资性房屋融资 -- -0.1% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- -0.1% (较上年同期) -- +5.4% 11月11日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 10月 -- 1.0 企业信心指数 -- 5 0030 澳洲房屋价格指数 第三季 -- +1.8% 11月11-12日 2330 澳洲消费者信心 11月 -- +0.9% 11月12日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.6% 2145 新西兰制造业PMI 10月 -- 58.1 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.8% (完)
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，4月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升18%至两周高位1,216.9万桶。
路透北京4月27日 - 中国全国人大网刊登新闻稿称，十二届全国人大常委会第二十七次会议周四经表决，决定免去刘家义的审计署审计长职务、任命胡泽君为审计署审计长。
路透北京4月27日 - 中国外管局周四发布政策问答，就今年1月26日发布的“关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知”中市场关注的问题进行解答。以下是外管局网站刊登的政策问答全文：