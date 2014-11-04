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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 40.94 +0.39 +0.96 644768

搜狐 49.64 -0.66 -1.31 462625

网易 94.07 +0.24 +0.26 799161

百度 241.96 +5.42 +2.29 3859432

台湾

台湾积体电路 21.95 +0.05 +0.23 1573682

联电 2.16 -0.02 -0.92 391427

日月光 6.08 +0.03 +0.50 200116

硅品精密 7.06 -0.04 -0.56 371067

和信超媒体 0.99 -0.03 -2.85 46221

友达 4.85 +0.12 +2.54 165135

中华电信 30.38 -0.07 -0.23 19131

台湾国际航电 55.84 +0.14 +0.25 831325

香港

中国移动 62.12 +0.32 +0.52 132274

中国联通 14.76 -0.01 -0.07 66061

中国电信 63.69 +1.05 +1.68 8626

中芯国际 5.05 -0.06 -1.17 28480

电讯盈科 6.18 -0.14 -2.29 202

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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