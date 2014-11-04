《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月4日

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差持稳，新加坡库存上升
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，4月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升18%至两周高位1,216.9万桶。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 40.94 +0.39 +0.96 644768
搜狐 49.64 -0.66 -1.31 462625
网易 94.07 +0.24 +0.26 799161
百度 241.96 +5.42 +2.29 3859432
台湾
台湾积体电路 21.95 +0.05 +0.23 1573682
联电 2.16 -0.02 -0.92 391427
日月光 6.08 +0.03 +0.50 200116
硅品精密 7.06 -0.04 -0.56 371067
和信超媒体 0.99 -0.03 -2.85 46221
友达 4.85 +0.12 +2.54 165135
中华电信 30.38 -0.07 -0.23 19131
台湾国际航电 55.84 +0.14 +0.25 831325
香港
中国移动 62.12 +0.32 +0.52 132274
中国联通 14.76 -0.01 -0.07 66061
中国电信 63.69 +1.05 +1.68 8626
中芯国际 5.05 -0.06 -1.17 28480
电讯盈科 6.18 -0.14 -2.29 202
(完)
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新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，4月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升18%至两周高位1,216.9万桶。
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路透北京4月27日 - 中国外管局周四发布政策问答，就今年1月26日发布的“关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知”中市场关注的问题进行解答。以下是外管局网站刊登的政策问答全文：