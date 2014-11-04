路透调查：美国上周原油库存可能增加，油品库存料下降

路透11月4日 - 周二的路透调查显示，10月31日止当周，美国商业原油库存料为增加，而油品库存可能减少。

路透访问的七名分析师平均预期，上周原油库存料增加220万桶。这项调查是在美国能源部的能源资料协会(EIA)公布每周库存报告前进行的。

上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存估计减少180万桶。汽油库存则料将减少40万桶。

EIA数据显示，截至10月24日止当周，原油库存增幅少于预期；汽油和馏分油库存的降幅则远超出预期。

“馏分油库存应该会再次明显下滑，因日需求仍可能维持逾390万桶的水平，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。

“季节性的趋势支持库存减少240万桶左右，过去五年里，有四年的馏分油供应减少”Ritterbusch说。

根据路透调查，上周炼厂产能利用率可能上升0.4个百分点，至87%。此前一周产能利用率下滑0.1个百分点。

美国石油协会(API)周二晚间公布的报告显示，美国最近一周原油库存减少63.9万桶，至3.749亿桶。库欣原油库存减少80.4万桶。

API数据显示，汽油库存增加24万桶，馏分油库存增加15.5万桶，因产能利用率小升0.9个百分点至89.2%。

根据瑞士信贷周一发布的一周报告，10月31日止当周，美国地区炼油利润率平均上升0.67%，五个地区的炼油利润率各有涨跌。

根据瑞士信贷报告，墨西哥湾沿岸的平均炼油利润率上升最多，升幅达12.56%，随后是西海岸与落基山(Rockies)地区，分别上升4.82%与1.91%。

报告并称，中西部利润率减少8.11%；东北部地区则下滑7.81%。