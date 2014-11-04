美国股市：标普500和Nasdaq指数收跌，油价续跌拖累能源股走低

* 能源股是今日表现最差的板块，因油价下跌

* 阿里巴巴公布业绩后上涨，Priceline大跌

* 道指升0.1%，标普500指数和Nasdaq指数跌0.3%

路透纽约11月4日 - 美国股市周二涨跌互现，标普500和Nasdaq指数收跌，因油价继续大幅走低拖累能源股表现，且Priceline发布的获利预估令人失望。

标普500能源指数 急跌1.9%，延续其近期跌势，Energy Select Sector SPDR ETF 大跌2.1%，雪佛龙 回落1.2%，报115.37美元。

尽管道指未能突破周五触及的纪录最高收位，但今日小幅收升。市场从近期抛售中强劲反弹，但能源股仍然受压，因油价不断下滑。

美国原油 触及约三年来最低水平，之前沙特下调销往美国的原油官方售价。原油从近期收位峰值累计下跌了超过30%。

欧盟执委会周二表示，脆弱的欧元区经济将需要再一年的时间，才能达到温和成长的水平。 路透报导，欧元区国家的央行总裁计划挑战欧洲央行总裁德拉吉的领导风格。 这些消息令投资者对全球需求的忧虑加重。

“最终，欧洲经济放缓将可能影响美国大企业。迄今，我们还没有看到什么影响，至少本业绩期如此。下一季将可能真的反映出，欧洲经济放缓是否对美国企业造成影响。”Cozad Asset Management投资组合经理Bryant Evans说。

在今日跌幅居前的企业中，Priceline Group Inc 大跌8.4%，报1,097.70美元，在标普500和Nasdaq指数成份股中百分比跌幅居前，之前Priceline公布的季度获利低于分析师预期。

道琼工业指数 微升17.60点，或0.1%，至17,383.84点；标准普尔500指数 小跌5.71点，或0.28%，至2,012.10点；Nasdaq指数 回落15.270点，或0.33%，至4,623.637点。

道琼斯运输指数 上升0.4%，且创新的纪录最高收位。

市场正等待美国中期选举的结果。

阿里巴巴 放量上升4.3%，报106.07美元，此前公司公布上市后首个季度业绩，营收增长53.7%。

在其他跌幅居前的个股中，Regeneron Pharmaceuticals Inc 急跌5.8%，报372.39美元，之前公司将旗下畅销眼药的全年营收预估高端下调。但公司表示，将向政府机构咨询，是否可将其技术用于抗击埃博拉病毒。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为70亿股，过去五个交易日均值为73亿股。

纽约证交所中，上涨股与下跌股数量分别为1,231股和1,837股，比率为1:1.49； Nasdaq市场方面，上涨股与下跌股分别为1,148股和1,530股，比率为1:1.33。(完)