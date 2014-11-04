更新版 1-《独家新闻》欧元区各国央行总裁将挑战德拉吉对欧洲央行的领导方式

* 欧元区各国央行总裁指出德拉吉讳莫如深，沟通方式有问题

* 一些管委会委员计划在周三的工作晚宴上表达疑虑

* 德拉吉对身边的重要助理也绝口不提政策举措--消息

* 出现嫌隙恐令欧洲央行难以采取更大胆的举措

路透法兰克福/巴黎11月4日 - 欧洲央行消息人士周二表示，一些欧元区国家的央行总裁认为欧洲央行总裁德拉吉的管理方式讳莫如深，而且沟通缺乏一致性，他们将敦促德拉吉的行动要更能反映欧洲央行管理委员会的集体决定。

消息人士表示，欧洲央行管理委员会在上次政策会议上一致明确不对外公开央行资产负债表会扩大多少，但会后德拉吉却马上说出了一个扩大规模的目标，各国央行总裁对此尤为愤怒。

“这恰恰造成了我们本希望不要有的预期，”一欧洲央行内部人士说，“现在可好，对于我们所做的每件事情，外界都会以将资产负债表规模扩大1万亿欧元的目标来做衡量。德拉吉是在作茧自缚。”

各国央行总裁与德拉吉之间的嫌隙将可能限制他未来几个月采取更大胆举措的空间。欧洲央行正面临是否购买主权债以抵御通胀下降和经济停滞的重大抉择，而央行管理委员会24位委员中大多数是欧元区各国央行的总裁。