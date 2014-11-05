更新版 1-《独家新闻》欧元区各国央行总裁将挑战德拉吉对欧洲央行的领导方式

在月度利率制定会议上，每当首席经济学家普雷特与执委科尔就经济情况与金融市场做完报告后，德拉吉有时似乎不会去关注各国央行总裁的意见。

“他就是坐在那儿，眼前摆着三支手机，有时候会发短信，或者出去打电话或接电话，”一名经常出席会议的消息人士表示。有一位央行总裁甚至因为德拉吉不在场而没有发言，这种情况至少发生过一次。

“这种情况已经稍有改善。他现在会多加留意了，”该消息人士说。

欧洲央行管委会目前对于应对超低通胀率的各种政策建议存在严重分歧，但很难说这些分歧是导致德拉吉采取讳莫如深领导方式的原因，或是说后者导致了分歧的深化。

消息人士表示，如果已然低于央行目标的通胀率进一步下降，在24位管委会成员中，至少会有7位甚至10位委员反对采取美国式的量化宽松举措，即印钞购买欧元区成员国公债。

反对者包括执委莫尔许与劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)，以及德国、荷兰、卢森堡、爱沙尼亚、拉脱维亚等国的央行总裁，可能还包括斯洛伐克、斯洛文尼亚和奥地利央行的总裁。

前述欧央行消息人士表示，日本这样的单一主权国家的确能以微弱多数票通过对货币政策做出激进的改变，但如果德拉吉试图靠微弱多数票的支持，在整个欧元区强制推行量化宽松，将会在政治层面引起强烈反应。

消息人士皆表示，德拉吉需要征求更多国家央行总裁的意见，努力建立更广泛的共识，以提高量化宽松在欧元区的可行性。(完)