《全球汇市》美元回落结束四日连涨，欧元寻得些许支撑

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差持稳，新加坡库存上升
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，4月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升18%至两周高位1,216.9万桶。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2553 1.2544 +0.07 -8.67 1.3745
美元/日圆 113.43 113.58 -0.13 +7.72 105.30
欧元/日圆 142.39 142.47 -0.06 -1.62 144.73
美元/瑞郎 0.9593 0.9595 -0.02 +7.45 0.8928
英镑/美元 1.6005 1.6002 +0.02 -3.33 1.6556
美元/加元 1.1393 1.1408 -0.13 +7.28 1.0620
澳元/美元 0.8756 0.8738 +0.21 -1.76 0.8913
新西兰元/美元 0.7830 0.7809 +0.27 -4.58 0.8206
澳元/日圆 99.320 99.250 +0.07 +5.83 93.850
新西兰元/日圆 88.820 88.690 +0.15 +2.79 86.410
英镑/日圆 181.54 181.75 -0.12 +4.14 174.33
澳元/新西兰元 1.1178 1.1182 -0.04 +3.04 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/王丽鑫/张若琪/陈宗琦；审校 徐文焰/张荻)
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，4月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升18%至两周高位1,216.9万桶。
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