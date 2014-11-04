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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 07:22 BJT

《全球汇市》美元回落结束四日连涨，欧元寻得些许支撑

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2553 1.2544 +0.07 -8.67 1.3745

美元/日圆 113.43 113.58 -0.13 +7.72 105.30

欧元/日圆 142.39 142.47 -0.06 -1.62 144.73

美元/瑞郎 0.9593 0.9595 -0.02 +7.45 0.8928

英镑/美元 1.6005 1.6002 +0.02 -3.33 1.6556

美元/加元 1.1393 1.1408 -0.13 +7.28 1.0620

澳元/美元 0.8756 0.8738 +0.21 -1.76 0.8913

新西兰元/美元 0.7830 0.7809 +0.27 -4.58 0.8206

澳元/日圆 99.320 99.250 +0.07 +5.83 93.850

新西兰元/日圆 88.820 88.690 +0.15 +2.79 86.410

英镑/日圆 181.54 181.75 -0.12 +4.14 174.33

澳元/新西兰元 1.1178 1.1182 -0.04 +3.04 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/王丽鑫/张若琪/陈宗琦；审校 徐文焰/张荻)
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