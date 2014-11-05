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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 08:47 BJT

中国金融：广西建行拟推出人民币投贷基金，基金规模200亿元

路透上海11月5日 - 中国证券报周三报导，中国“一带一路”资本出海正在加速，建行广西分行正酝酿推出人民币国际投贷基金。该基金主要用于广西企业在东盟地区境外直接投资和贷款。目前，基金方案草案已设计完毕，基金规模为200亿元，首期募资20亿元。

资本市场近期传闻，相关部门编制的“一带一路”（丝绸之路经济带和海上丝绸之路经济带）总体规划有望在APEC会议期间获批，将推动中国“走出去”战略。

报导称，基金草案已提交相关部门，基金设立主要是支持与北部湾经济区合作的东盟国家及地区基础设施建设、产业园区及入园企业项目建设、产业升级等。

此前发行的人民币国际投贷基金采用“母子基金”形式。在境外成立子基金后，投贷基金可将境内募集的人民币资金调拨给境外子基金，开展人民币境外直接投资和海外贷款业务，其境外收益又可以人民币形式汇回国内。

2012年初，上海赛领国际发展投资基金作为国内首家人民币国际投贷基金启动成立。此后，云南云盟股权投资基金管理有限公司成立。

兴业证券报告称，“一带一路”资本输出将促进产业升级，主要围绕基础设施建设、高铁、核电等。基础设施安全畅通是加强贸易、促进人员往来与文化交流前提，在构建“一带一路”中处于基础性地位。

除新加坡外，东盟国家和中亚地区工业化程度均不高，基础设施落后，对管线、铁路、港口、机场、电信、核电等基础设备和能源设备需求量巨大。广西是海上丝绸之路的“通道”和“门户”，现代的“海上丝绸之路”将中国和东南亚国家临海港口城市串起来，广西地区的港口将从中受益。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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