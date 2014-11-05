中国金融：广西建行拟推出人民币投贷基金，基金规模200亿元

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海11月5日 - 中国证券报周三报导，中国“一带一路”资本出海正在加速，建行广西分行正酝酿推出人民币国际投贷基金。该基金主要用于广西企业在东盟地区境外直接投资和贷款。目前，基金方案草案已设计完毕，基金规模为200亿元，首期募资20亿元。
资本市场近期传闻，相关部门编制的“一带一路”（丝绸之路经济带和海上丝绸之路经济带）总体规划有望在APEC会议期间获批，将推动中国“走出去”战略。
报导称，基金草案已提交相关部门，基金设立主要是支持与北部湾经济区合作的东盟国家及地区基础设施建设、产业园区及入园企业项目建设、产业升级等。
此前发行的人民币国际投贷基金采用“母子基金”形式。在境外成立子基金后，投贷基金可将境内募集的人民币资金调拨给境外子基金，开展人民币境外直接投资和海外贷款业务，其境外收益又可以人民币形式汇回国内。
2012年初，上海赛领国际发展投资基金作为国内首家人民币国际投贷基金启动成立。此后，云南云盟股权投资基金管理有限公司成立。
兴业证券报告称，“一带一路”资本输出将促进产业升级，主要围绕基础设施建设、高铁、核电等。基础设施安全畅通是加强贸易、促进人员往来与文化交流前提，在构建“一带一路”中处于基础性地位。
除新加坡外，东盟国家和中亚地区工业化程度均不高，基础设施落后，对管线、铁路、港口、机场、电信、核电等基础设备和能源设备需求量巨大。广西是海上丝绸之路的“通道”和“门户”，现代的“海上丝绸之路”将中国和东南亚国家临海港口城市串起来，广西地区的港口将从中受益。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。