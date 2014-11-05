中国金融：招行副行长称零售业务利润占比要尽快提高到50%--报载

路透上海11月5日 - 中国招商银行 副行长刘建军称，打造低成本运营能力决定银行未来的竞争力。招行零售业务利润占比要尽快提高到50%。互联网金融可能蚕食部分银行份额，但暂时很难有颠覆性影响。

中国证券报周三报导了对刘建军的采访。多家上市银行三季报数据显示，小微业务不良贷款率出现攀升，刘建军表示，经济下滑期间，不良率的压力会持续一段时间。随着风险开始聚集显现，今年各家银行都在收缩小微业务。此外，招行小微贷款在零售贷款中要保持合理比例，目前已经相差不多，所以未来将是房贷、小微及消费贷齐头并进。

刘建军认为，零售业务前景依然广阔且具有重大战略价值。特别是财富管理业务基本不消耗资本，且几乎不受经济周期影响，每年能保持稳定的增长。这也是在海外资本市场，零售业务领先的银行都享有较高估值的原因。

不过，零售业务也有弱点，就是运营成本高，其运营成本仍有很大降低空间。刘建军认为，未来零售业务竞争的真正能力在后台。在技术进步的今天，重大产品创新越来越难，但提高运营管理水平、风控水平，还有很多空间可以做。为此，招行的很多精力用在后台创新。

招行行长田惠宇上任后提出了“一体两翼”的发展战略，“一体”为零售银行，“两翼”则为公司金融和同业金融。刘建军表示，零售业务优势继续扩大是总体战略，公司金融和同业金融要在自身发展的同时，推动零售做大做强。

招行零售业务未来发展着力于消费金融、小微金融、财富管理三大方面。目前，招行零售业务利润贡献度占比近百分之四十，每年零售的业务贡献度要提高3个百分点，最终超过50%，从而实现较低风险的稳定发展。

面对P2P为代表的互联网金融的快速崛起，刘建军认为，其对银行的冲击是特定阶段形成的特定现象。互联网一般是提供标准化大众化产品，服务的客户具有长尾效应；会蚕食掉一些市场和客户，但暂未显现对银行颠覆性的影响。综合性的金融服务、较为复杂的投行业务、财富管理业务等放到互联网上是不现实的。