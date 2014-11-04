离岸人民币：加拿大将推出人民币清算中心，料于本周宣布--消息人士

路透渥太华/多伦多11月4日 - 熟知加拿大政府与中国官员谈判情况的消息人士周二表示，加拿大料将敲定成立人民币清算中心的协议，且预期将在总理哈珀本周稍晚访华时宣布。

消息人士表示，双方“料将敲定并宣布成立人民币清算中心”。由于此事尚未公开，消息人士因此要求匿名。

周二稍早，卡塔尔成为中东第一个人民币清算中心，此举将可协助中东石油出口国降低对美元的依赖。

在加拿大，多伦多和渥太华在争当人民币清算中心，但第二位消息人士表示，多伦多在这场争夺战中胜出。

加拿大商会公开支持在加拿大建立人民币清算中心，认为这是加强两国关系和促进贸易的重要一步。

商会资深分析师Hendrik Brakel表示，“这是促进与中国贸易的最好和最有效的方式...目前几乎所有加拿大和中国的贸易都是美元计价。因此光是加元直接兑换成人民币，无需以美元为中介，单从兑换成本来看，就可省下一大笔费用。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)