离岸人民币：加拿大将推出人民币清算中心，料于本周宣布--消息人士

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差持稳，新加坡库存上升
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，4月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升18%至两周高位1,216.9万桶。
路透渥太华/多伦多11月4日 - 熟知加拿大政府与中国官员谈判情况的消息人士周二表示，加拿大料将敲定成立人民币清算中心的协议，且预期将在总理哈珀本周稍晚访华时宣布。
消息人士表示，双方“料将敲定并宣布成立人民币清算中心”。由于此事尚未公开，消息人士因此要求匿名。
周二稍早，卡塔尔成为中东第一个人民币清算中心，此举将可协助中东石油出口国降低对美元的依赖。
在加拿大，多伦多和渥太华在争当人民币清算中心，但第二位消息人士表示，多伦多在这场争夺战中胜出。
加拿大商会公开支持在加拿大建立人民币清算中心，认为这是加强两国关系和促进贸易的重要一步。
商会资深分析师Hendrik Brakel表示，“这是促进与中国贸易的最好和最有效的方式...目前几乎所有加拿大和中国的贸易都是美元计价。因此光是加元直接兑换成人民币，无需以美元为中介，单从兑换成本来看，就可省下一大笔费用。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，4月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升18%至两周高位1,216.9万桶。
路透北京4月27日 - 中国全国人大网刊登新闻稿称，十二届全国人大常委会第二十七次会议周四经表决，决定免去刘家义的审计署审计长职务、任命胡泽君为审计署审计长。
路透北京4月27日 - 中国外管局周四发布政策问答，就今年1月26日发布的“关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知”中市场关注的问题进行解答。以下是外管局网站刊登的政策问答全文：