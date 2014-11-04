《中国报摘》--中国证券报11月5日

* 头版头条:

--业内人士指出，在近期一系列中国装备制造业“走出去”进程中，“产业+资本”的输出形式被广泛采用。在此轮对外合作输出过程中，在海外具有成套设备输出及基建业务的公司有望成为“走出去”的“急先锋”。

* 其他:

--建行 广西分行正酝酿推出人民币国际投贷基金。该基金主要用于广西企业在东盟地区境外直接投资和贷款。目前，基金方案草案已设计完毕，基金规模为200亿元人民币，首期募资20亿元。

--宏源证券 称，其与申银万国的合并试划已获中国证监会并购重组审核委员会审核通过。

--国家发改委下发通知，深圳将开展输配电价改革试点。此次深圳输配电价改革试点的最大亮点，是按国际通行的核价方法监管电网企业收入，加强对电网企业成本的约束，同时引入激励性机制促使企业提高效率，标志着中国对电网企业监管方式的转变。

--中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏表示，应在营利性国企和公益性国企分类的基础上，建立对金融类、产业类、教育、文化、卫生等营利性国有资本统一监管的三层国资管理框架，在国资委系统内实现出资与监管职能的分离与整合。

--国家发展改革委就《外商投资产业指导目录》修订稿公开征求意见。修订稿大幅缩减了限制外商投资产业条目，从原来的79条减少到35条。

--招行 副行长刘建军表示，打造低成本运营能力决定银行未来的竞争力。招行零售业务利润占比要尽快提高到50%。互联网金融可能蚕食部分银行份额，但暂时很难有颠覆性影响。

--万科A 披露10月销售及近期新增项目情况，10月份，公司实现销售金额220.9亿元；1-10月，公司累计实现销售金额1,711.4亿元，同比增长17.3%。