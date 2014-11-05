全球能源：中国借价格下滑之机从欧洲大量买入汽油与调和组分

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦11月4日 - 交易商周二表示，中国近几日已从欧洲购买了大约25万吨汽油和调和组分，借价格下滑之机大举吃进。
中国也已买下33.5万吨11月发货的石脑油和柴油。这样大规模的购买行动在以往是罕见的。
欧洲指标汽油价格EUROBOB-ARA在过去四个月中下挫约30%，FOB ARA价接近每吨770美元，跟随原油价格的跌势。交易商表示，价格下滑促使中国买进更多油品及原油。
据路透船运数据和交易消息人士，近几日至少已有七艘40,000吨级的油轮被预订，用于在11月向中国运送汽油、芳烃和重整油。
交易员表示，最近在欧洲达成的汽油购买交易，多数属于中国石化 旗下交易部门联合石化、中石油以及其他规模较小的贸易商。
“中国全年的汽油需求都十分旺盛。由于调和组分的影响，官方数据很有可能低估了汽油需求，”Energy Aspects的分析师Robert Campbell表示。
亚洲的强劲需求为欧洲汽油精炼利润带来支撑，推动其周二升至每桶9.5美元左右，较此前一天上升2美元。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。