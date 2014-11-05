英国数据：10月零售物价同比下跌1.9%，追平纪录最大降幅--BRC

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
食品价格仅上涨0.1%，为此项调查近八年前开始以来最小涨幅，9月为上升0.3%。食品店的折扣很大且范围很广。
调查公司尼尔森的部门主管Mike Watkins表示，过去六个月全球食品价格下降，购物者获得好处。“鉴于食品零售商的销售量处于历史低位，现在食品价格通缩的风险隐现。”
英国9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.2%，远低于英国央行2%的目标。薪资增速更加缓慢，英国央行称这是维持利率不变的原因之一。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。