英国数据：10月零售物价同比下跌1.9%，追平纪录最大降幅--BRC

食品价格仅上涨0.1%，为此项调查近八年前开始以来最小涨幅，9月为上升0.3%。食品店的折扣很大且范围很广。

调查公司尼尔森的部门主管Mike Watkins表示，过去六个月全球食品价格下降，购物者获得好处。“鉴于食品零售商的销售量处于历史低位，现在食品价格通缩的风险隐现。”

英国9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.2%，远低于英国央行2%的目标。薪资增速更加缓慢，英国央行称这是维持利率不变的原因之一。(完)