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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 09:16 BJT

金砖国家：11月4日股汇市收盘纵览

路透11月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月4日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周二收跌0.3%或3.26点，报1,007.11点。

中国股市：沪综指近收平，高位持续震荡大盘调整压力加大

香港股市：恒指收跌，但改革预期助中资股上扬

中国汇市：人民币即期小幅收升，无视中间价贬至两月低位

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巴西股市：Bovespa指数 收高0.81%，报54,383.59点。 　　拉美汇市：巴西雷亚尔续跌，因对总统罗塞夫的经济政策仍存疑

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南非股市：收盘下滑，因大宗商品价格持续下跌。指标Top-40绩优股指数 收跌0.57%，报44,451点。综合指数 下滑0.47%，报49,788点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，在南非PMI数据发布前稍作喘息

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印度股市：因公共假期休市。

印度汇市：因公共假期休市。

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俄罗斯股市：因公共假期休市。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.35%，报591.31点。

俄罗斯汇市：因公共假期休市。(完) (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)
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