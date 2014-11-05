金砖国家：11月4日股汇市收盘纵览

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透11月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月4日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二收跌0.3%或3.26点，报1,007.11点。
中国股市：沪综指近收平，高位持续震荡大盘调整压力加大
香港股市：恒指收跌，但改革预期助中资股上扬
中国汇市：人民币即期小幅收升，无视中间价贬至两月低位
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巴西股市：Bovespa指数 收高0.81%，报54,383.59点。 拉美汇市：巴西雷亚尔续跌，因对总统罗塞夫的经济政策仍存疑
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南非股市：收盘下滑，因大宗商品价格持续下跌。指标Top-40绩优股指数 收跌0.57%，报44,451点。综合指数 下滑0.47%，报49,788点。
南非汇市：兰特兑美元小涨，在南非PMI数据发布前稍作喘息
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印度股市：因公共假期休市。
印度汇市：因公共假期休市。
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俄罗斯股市：因公共假期休市。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.35%，报591.31点。
俄罗斯汇市：因公共假期休市。(完) (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。