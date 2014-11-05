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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 08:20 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月5日-11月12日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间   国家    规模      发行细节
 11/5           德国    40亿欧元  标售五年期联邦债券
 11/5           日本              标售六个月期贴现国库券
 11/5           日本              标售10年期政府公债
 11/6    0950   法国              标售长期政府债券(OAT)
 11/6           日本              标售三个月期贴现国库券
 11/7           日本              改善流动性标售
 11/10   1350   法国              标售国库券(BTF)
 11/10          美国              发售三年期公债
 11/11          日本              标售30年期政府公债
 11/12          德国    50亿欧元  标售两年期联邦债券
 11/12          美国              发售10年期公债
 11/12          意大利            标售国库券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 张荻)
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