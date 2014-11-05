国际油市：美国原油期货上涨，因美国原油库存意外下降

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
行业组织美国石油协会(API)周二公布，10月31日止当周，美国原油库存减少63.9万桶，至3.749亿桶，分析师预估为增加220万桶；库欣原油库存减少80.4万桶。
上周美国汽油库存增加24万桶，路透调查的分析师预估为减少40万桶。
石油输出国组织(OPEC)将于11月27日开会，但并没有明显迹象显示OPEC是否会减产。
根据接近沙特(沙乌地)阿拉伯代表团的消息人士表示，沙特石油部长欧那密周三将于一项气候会议场边会晤委内瑞拉外长拉米雷斯。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张荻/陈宗琦；审校 孙茉莉/张若琪)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。