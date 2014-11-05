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货币新闻 | 2014年 11月 5日 星期三 08:21 BJT

国际油市：美国原油期货上涨，因美国原油库存意外下降

行业组织美国石油协会(API)周二公布，10月31日止当周，美国原油库存减少63.9万桶，至3.749亿桶，分析师预估为增加220万桶；库欣原油库存减少80.4万桶。

上周美国汽油库存增加24万桶，路透调查的分析师预估为减少40万桶。

石油输出国组织(OPEC)将于11月27日开会，但并没有明显迹象显示OPEC是否会减产。

根据接近沙特(沙乌地)阿拉伯代表团的消息人士表示，沙特石油部长欧那密周三将于一项气候会议场边会晤委内瑞拉外长拉米雷斯。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张荻/陈宗琦；审校 孙茉莉/张若琪)
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