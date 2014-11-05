中国政策：修订外商投资目录公开征求意见，限制类由79条减至35条--发改委

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京11月5日 - 中国国家发改委日前就外商投资产业指导目录（2011年修订）向社会公开征求意见，其中限制类由79条缩减至35条，放开外资股比限制，重点推进制造业和服务业对外开放。
在有关批发和零售业限制类外商投资产业目录中，征求意见稿取消了对外资直销、邮购、网上销售的限制；制造业中则增加了汽车整车、专用汽车和摩托车制造，中方股比不低于50%的条款，同一家外商可在国内建立两家（含两家）以下生产同类（乘用车类、商用车类、摩托车类）整车产品的合资企业，如与中方合资伙伴联合兼并国内其他汽车生产企业可不受两家的限制。
对金融业的外资限制类较以前有所变化，取消了对财务公司、信托公司，货币经纪公司的外资入股比例限制，同时对银行和证券公司的限制作了更明确的规定。
如对外资投资国内银行要求，单个境外金融机构及被其控制或共同控制的关联方作为发起人或战略投资者向单个中资商业银行投资入股比例不得超过20%，多个境外金融机构及被其控制或共同控制的关联方作为发起人或战略投资者投资入股比例合计不得超过25%，投资农村商业银行的境外金融机构必须是银行类金融机构。
证券公司（设立时限于从事人民币普通股、外资股和政府债券、公司债券的承销与保荐，外资股的经纪，政府债券、公司债券的经纪和自营；设立满 2年后符合条件的公司可申请扩大业务范围；外资比例不超过 49%）、证券投资基金管理公司（外资比例不超过 49%）。
此前外资限制类目录中的房地产业，包括土地成片开发（限于合资、合作），高档宾馆、高档写字楼和国际会展中心的建设、经营，房地产二级市场交易及房地产中介或经纪公司在征求意见稿中取消。
发改委称，修订后的目录于2014年11月4日至12月3日期间向社会公开征求意见，旨为适应经济全球化新形势，以积极主动扩大开放、转变外资管理方式、调整和优化经济结构、进一步增加透明度为原则。（完）
欲浏览修订中的外商投资目录，请点选发改委网站(here)
欲浏览外商投资产业指导目录(2011年修订)全文，请点选(here) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。