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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 08:25 BJT

中港个股：万科前10月销售额同比增17%至1,711亿元，单月新增四项目

路透上海11月5日 - 中国最大房地产企业--万科 周三公告称，前10个月公司累计实现销售面积1,454.4万平方米，销售金额1,711.4亿元人民币，同比分别增长14.8%和17.3%。

公告并显示，10月份公司实现销售面积190.6万平方米，销售金额220.9亿元。

万科并称，9月披露销售简报以来公司新增项目四个，包括广州天河软件园二期项目和合肥庐阳区周湾项目等，合计须支付地价款约近58亿元。

公司此前季报显示，前三季实现净利润64.6亿元人民币，同比增长4.8%。公司并预计，未来几个月将是项目竣工交付高峰期，将对业绩有提升作用。

万科A股周二收报9.39元，H股收报14.9港元。（完）

欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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