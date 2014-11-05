版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 08:29 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月5日

*工商时报：

--针对银行是否该对顶新集团的借款抽银根，公股金融圈人士指出，财政部上周找八大行库总经理开会要求〞紧缩银根〞，但同一时间金管会银行局则兵分多路，一一打电话给八大行库劝说〞勿抽银根〞，让八大行库夹在两大主管机关之间，不知如何是好。

--谷歌 台湾总经理简立峰表示，〞只要牵涉到硬体整合、软硬整合，台湾都是谷歌总部以外的首选！〞。谷歌正藉由穿戴、医疗、汽车等平台，切入物联网（IOT）；对于硬体厂商伙伴选择上，基于过去Android One、Chromebook的合作、及相对完整的供应链，台湾科技厂确实较受谷歌青睐。

--金管会预定明年3月底前卖掉国宝人寿及幸福人寿。安定基金委托普华财顾进行市场调查已有初步结果，据了解，目前以国宝人寿与幸福人寿包裹一起出售的可能性最大，且希望卖给资产上兆(万亿)台币以上的大型寿险公司。

*经济日报：

--财政部将在今日宣布解除〞老屋增税禁令〞，地方县市未来调高房屋标准单价，拉升有壳族房屋税时，不再仅限新、增建房屋，县市可自定增税范围应否扩及老屋。

--台湾宝岛债市场强力吸金，年底前，将再吸引四家大陆银行来台发行宝岛债，对象也首度从大陆国有银行扩大到股份制商业银行，招商银行 有意来台发行，可望成为第一家来台发宝岛债的大陆股份制银行。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐