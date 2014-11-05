《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
*工商时报：
--针对银行是否该对顶新集团的借款抽银根，公股金融圈人士指出，财政部上周找八大行库总经理开会要求〞紧缩银根〞，但同一时间金管会银行局则兵分多路，一一打电话给八大行库劝说〞勿抽银根〞，让八大行库夹在两大主管机关之间，不知如何是好。
--谷歌 台湾总经理简立峰表示，〞只要牵涉到硬体整合、软硬整合，台湾都是谷歌总部以外的首选！〞。谷歌正藉由穿戴、医疗、汽车等平台，切入物联网（IOT）；对于硬体厂商伙伴选择上，基于过去Android One、Chromebook的合作、及相对完整的供应链，台湾科技厂确实较受谷歌青睐。
--金管会预定明年3月底前卖掉国宝人寿及幸福人寿。安定基金委托普华财顾进行市场调查已有初步结果，据了解，目前以国宝人寿与幸福人寿包裹一起出售的可能性最大，且希望卖给资产上兆(万亿)台币以上的大型寿险公司。
*经济日报：
--财政部将在今日宣布解除〞老屋增税禁令〞，地方县市未来调高房屋标准单价，拉升有壳族房屋税时，不再仅限新、增建房屋，县市可自定增税范围应否扩及老屋。
--台湾宝岛债市场强力吸金，年底前，将再吸引四家大陆银行来台发行宝岛债，对象也首度从大陆国有银行扩大到股份制商业银行，招商银行 有意来台发行，可望成为第一家来台发宝岛债的大陆股份制银行。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。