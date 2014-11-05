路透调查：欧洲央行将按兵不动，评估新举措效果

* 欧洲央行管委会将等待12月最新的内部专家预测

* 并希望评估ABS、TLTRO的效果后再采取新举措

* 公司债可能是下一个会购买的资产

* 买进主权债将会很困难

路透法兰克福11月4日 - 欧洲央行(ECB)周四召开会议时，料将不会推出新的政策行动，等候下个月最新的内部专家预测，并观察最近采取的刺激举措的效果。

尽管欧元区通胀率0.4%远低于欧洲央行2%的目标，而且经济停滞，可能要求央行采取行动，但新刺激举措正在陆续实施以及最新经济预测即将公布，所以目前不会再采取进一步刺激措施。

“我们预期欧洲央行不会跟进日本央行的作法，在本周意外宣布进一步宽松举措，”野村分析师Nick Matthews表示。

上周日本央行宣布扩大刺激支出，让全球金融市场大感意外。日本央行货币政策委员会以5:4的票数通过扩大购买日本政府公债，以支撑缺乏生机的经济和通胀。

欧元区经济同样非常疲弱。但欧洲央行管理委员会较难同意采取进一步的刺激举措，绝对不可能像日本央行一样以微弱差距通过决策。

欧洲央行如今已完成两周的担保债券购买，并计划在本月稍晚开始买进资产支持证券(ABS)。12月时，将向银行提供长期低息贷款，即定向长期再融资操作(TLTRO)。

欧洲央行总裁德拉吉曾表示，他希望最近的买债计划，以及向银行提供新的便宜贷款，能够把央行的资产负债表扩大到2012年初的水准，最多较今日高出1万亿欧元。

倘若欧洲央行想要祭出进一步的刺激举措，德拉吉必须克服管委会中以德国央行总裁魏德曼为首的强硬派委员的阻力。下个月的欧洲央行内部专家预测可能下修，也可望让采取行动的理由更加充分。

9月时，欧洲央行专家预测今年经济成长0.9%，明年为成长1.6%，今明年通胀率预估分别为0.6%和1.1%。

“我认为最新预测将会增加欧洲央行采取额外宽松举措的压力，”Matthews表示。