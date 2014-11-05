《新兴市场重要经济事件预告》--11月5日-11月12日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月5日(三)
新加坡-亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)2014年会。发言者包括印度央行(RBI)副总裁Rama Subramaniam、国际清算银行(BIS)资深经济学家Ilhyock Shim、芝加哥联邦储备银行副总裁Richard Heckinger、欧盟执委会金融市场主管Patrick Pearson和日本央行(BOJ)金融市场局局长Hiromi Yamaoka等。
比斯凯克--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦访问吉尔吉斯(至11月6日)，将会晤吉尔吉斯总统、总理和财长，讨论当前经济及发展议题。中尾武彦将在当地召开的中亚地区经济合作计划第13届部长级会议上演讲。
利马--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在“全球银行业标准及美洲监管优先任务”第九次高级别会议上发表讲话(1500)。
马卡蒂--菲律宾央行总裁泰谭柯在菲律宾股东权益协会大会上发表主旨演讲(0300)。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至11月6日)。
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。
11月6日(四)
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
11月7日(五)
卢萨卡--赞比亚央行召开货币政策会议(0700)。
11月8日(六)
新德里--印度财长杰特利预定与消费税和海关中央委员会(CBEC)高层官员开会。
11月10日(一)
暂无重要经济事件。
11月11日(二)
暂无重要经济事件。
11月12日(三)
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行召开会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。