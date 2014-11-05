中国货币市场：七天回购开盘报3.12%，上日加权利率3.2245%

路透上海11月5日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.12%，上日该期限加权平均利率为3.2245%。具体如下：

周二银行间市场质押式回购总成交金额为10,815.73亿元，上日为11,182.42亿元；其中，隔夜品种为9,108.50亿元，上日为9,273.37亿元。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)