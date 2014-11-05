中国经济：第116届广交会闭幕，国际采购商与成交额呈“双下滑”--报载

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京11月5日 - 人民日报报导称，第116届广交会周二在广州琶洲国际会展中心闭幕，本届广交会的与会国际采购商与成交额呈现“双下滑”态势。
据统计，本届广交会共接待来自211个国家（地区）的采购商186,104人，比上届广交会减少1.07%；出口成交金额1,792.03亿元人民币（折合291.6亿美元），扣除汇率波动因素，实际成交金额比2014年春交会同期下降6.1%。
“本届广交会对欧盟、美国、金砖国家、中东、日本等贸易伙伴的出口成交均有所下降，下降幅度在4%至19%不等，仅对东盟、韩国和中国香港有所增长。”报导称，3个月以内的短单占47.5%，3-6个月的中单占35.6%，6个月以上的长单占16.9%。 而在采购商与会方面，与上届同期相比，欧洲采购商增长14.4%、亚洲减少1.98%、美洲减少6.42%、大洋洲减少6.66%、非洲减少13.77%。 不过，进口展成为了本届广交会亮点。本届广交会进口展区共有来自45个国家和地区的551家企业参展，组委会成功尝试了进、出口展区融合办展的新模式。参展企业普遍认为这种新模式有助于形成行业上下游、境内外联动发展的局面。 此外，本届广交会电子商务平台服务得到提升，广交会电商平台向参展企业特别推出了“预售体验会员”计划，这一举措使得供应商会员新增约4,000家。与上届相比，本届广交会电商平台采供双方对接运营效率的关键指标均有明显提高。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。