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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 09:01 BJT

美国个股：康宁计划投资8.36亿美元扩大韩国工厂产能

路透首尔11月5日 - 美国专业玻璃生产商--康宁 计划投资9,000亿韩元(8.356亿美元)以提高在韩国的产能。

苹果 的iPhones手机和三星电子 Galaxy系列采用康宁的Gorilla玻璃，此外，康宁还为索尼 、联想 等厂家生产液晶显示器(LCD)。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)
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