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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 08:50 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月5日

**上海证券报**

--中国银行 发布人民币国际化业务白皮书（2014），中行副行长岳毅表示，中行预计目前海外人民币资金存量已达2.6万亿元左右。

--国家电网公司董事长刘振亚昨宣布，淮南-南京-上海、锡盟-山东、宁东-浙江等三条特高压工程正式开工。工程总投资683亿元人民币，计划全部于2016年竣工投产，新增输送能力2,600万千瓦。

**第一财经日报**

--皇氏乳业 与爱尔兰最大乳品生产销售企业IDB签订了合作备忘录，他们将在产品、品牌和销售等方面展开具体合作。

--国家能源局已同意福建福清核电5、6号机组调整为中国自主拥有的华龙一号技术方案，建设国内示范工程。

**证券时报**

--中国矿业联合会国际与地矿金融项目部副主任常兴国表示，前三季，中国对外矿业投资出现了企稳反弹迹象，投资总额同比翻倍，中国矿业对外投资在经历连续放缓后进入一个抄底时代。

**21世纪财经报道**

--赛领资本管理公司总裁刘啸东表示，目前赛领所关注的主要行业包括铜矿、金矿、钾肥矿等战略资原；高科技；农业、林业和海源资源，重点关注澳大利亚、美洲和南非等资源类项目较多的国家和地区。

**人民日报**

--第116届广交会周二闭幕，与会国际采购商与成交额呈现“双下滑”态势。其中，出口成交金额1,792.03亿元人民币（折合291.6亿美元），扣除汇率波动因素，实际成交金额比2014年春交会同期下降6.1%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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