《中国报摘》--其他报纸重要消息11月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
**上海证券报**
--中国银行 发布人民币国际化业务白皮书（2014），中行副行长岳毅表示，中行预计目前海外人民币资金存量已达2.6万亿元左右。
--国家电网公司董事长刘振亚昨宣布，淮南-南京-上海、锡盟-山东、宁东-浙江等三条特高压工程正式开工。工程总投资683亿元人民币，计划全部于2016年竣工投产，新增输送能力2,600万千瓦。
**第一财经日报**
--皇氏乳业 与爱尔兰最大乳品生产销售企业IDB签订了合作备忘录，他们将在产品、品牌和销售等方面展开具体合作。
--国家能源局已同意福建福清核电5、6号机组调整为中国自主拥有的华龙一号技术方案，建设国内示范工程。
**证券时报**
--中国矿业联合会国际与地矿金融项目部副主任常兴国表示，前三季，中国对外矿业投资出现了企稳反弹迹象，投资总额同比翻倍，中国矿业对外投资在经历连续放缓后进入一个抄底时代。
**21世纪财经报道**
--赛领资本管理公司总裁刘啸东表示，目前赛领所关注的主要行业包括铜矿、金矿、钾肥矿等战略资原；高科技；农业、林业和海源资源，重点关注澳大利亚、美洲和南非等资源类项目较多的国家和地区。
**人民日报**
--第116届广交会周二闭幕，与会国际采购商与成交额呈现“双下滑”态势。其中，出口成交金额1,792.03亿元人民币（折合291.6亿美元），扣除汇率波动因素，实际成交金额比2014年春交会同期下降6.1%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。