英国经济：NIESR小幅调高2015年经济成长率至2.5%，因企业投资强劲

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透伦敦11月5日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周三表示，英国经济明年成长速度可能比原先预期的稍为加速，因企业投资强劲大过于来自欧元区的风险。
NIESR表示，预期2015年英国经济将成长2.5%，高于三个月前预估的2.3%。
NIESR对2014年经济成长的预估为不到3%，但略高于英国长期平均经济成长率。
“自从大萧条结束以来，内需成长似乎略为更加平衡，企业投资的正面贡献更大，”NIESR表示。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。