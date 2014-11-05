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市场报道 | 2014年 11月 5日 星期三 09:03 BJT

英国经济：NIESR小幅调高2015年经济成长率至2.5%，因企业投资强劲

路透伦敦11月5日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周三表示，英国经济明年成长速度可能比原先预期的稍为加速，因企业投资强劲大过于来自欧元区的风险。

NIESR表示，预期2015年英国经济将成长2.5%，高于三个月前预估的2.3%。

NIESR对2014年经济成长的预估为不到3%，但略高于英国长期平均经济成长率。

“自从大萧条结束以来，内需成长似乎略为更加平衡，企业投资的正面贡献更大，”NIESR表示。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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