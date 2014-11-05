《路透峰会》大型石油贸易商警告勿排除OPEC减产的可能

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 维多执行长预期OPEC会议将严肃讨论减产
* OPEC每日需减产150万桶，减产机率50%--摩科瑞执行长
* 料沙特不愿单独减产，关键问题在市占率
路透伦敦11月4日 - 几位石油贸易商高层主管在路透大宗商品峰会呼吁市场，忘记阴谋论吧，为石油输出国组织(OPEC)11月减产做好准备，因为OPEC必须那么做，过去也那么做过。
数家全球规模最大的贸易商，包括维多公司(Vitol)、Gunvor和摩科瑞(Mercuria)等的最高主管，他们的看法与一般认为OPEC不太可能出手支撑油价的预期相左。
受需求减少、供应充沛、及OPEC重要成员国沙特(沙乌地)阿拉伯乐见油价保持在70-80美元的印象影响，油价 已从6月所及的每桶115美元重挫，周二来到近82美元的四年低点。
OPEC成员国科威特和伊朗也已表示，11月27日OPEC会议不太可能决定减产。沙特尚未公开表态。
“我感觉目前我们低估了OPEC减产的可能性。”维多 执行长Ian Taylor表示。“每个人都说它们不会减产，但我不是百分之百确定。我认为OPEC会议将会严肃讨论减产议题。”
迄今唯一曾明确呼吁减产的是利比亚的OPEC主管--不过附带条件是利比亚本身豁免。委内瑞拉表示，正在和厄瓜多尔研拟一份支撑油价的共同提案。
持有瑞士Gunvor多数权益并担任执行长的Torbjorn Tornqvist亦认为，OPEC有可能采取行动。
“短期而言，我认为它们将保护市场，让油价不再走低。”他说。
“我想沙特或许减个40-50万桶不会有问题，其他波斯湾国家可能也象征性地减一些，科威特和阿联酋(阿拉伯联合大公国)或许会再补上一些，凑到50万桶左右。”
全球第四大石油贸易商摩科瑞执行长Marco Dunand称，假设伊朗制裁措施未解除，则OPEC每日需减产150万桶，减产的机率为50%。
“或许我对于减产的机率稍微乐观一点，但仍不认为会超过50%。”Dunand说。
维也纳11月的会议将是近年来OPEC最重要的会议之一。若有任何减产决议，将是OPEC自2008年金融危机以来首次。
被问及是否认为OPEC开始改弦易辙，从保卫价格转为维持市场占有率时，维多的Taylor认为，沙特希望确保，如若减产，其他OPEC成员国也能参与。
“我确信沙特希望确保，如果要减产的话，大家都要参与，而不是只有它们减产。”
针对有关沙特希望油价下跌，好让页岩油不符经济效益，或削弱伊朗及俄罗斯的说法，Taylor和Dunand并不认同。
“其实我并不太相信阴谋论。我认为，(沙特)比较在意的是让其他国家也一起担负减产的责任，而非其他原因。”Dunand说。
Taylor的看法也类似：“对它们而言重要的是市占率，如果大家都愿意减产，我料想它们或许也就愿意。”(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。