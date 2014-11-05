全球金市：金价持稳，但距离四年低点仍不远

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
美元近期获得投资人青睐，美元指数本周稍早触及四年高位。
美元升值让持其他货币的买家必须支付较高价格购买黄金。这也减损了黄金的避险魅力。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 表示，周二其黄金持仓减少0.32%至738.82吨，为2008年9月以来最低水平。
该基金的持金量庞大，因而对投资人气具有一定影响力。
金价大跌至逾四年低位，令金币需求大增，德国买家大排长龙购买金币，部分美国投资人也在阔别数年后首度重返市场。
但全球最大的黄金买家中国的需求持续受抑，中国消费者对金价下跌热情不高，因为他们认为金价可能进一步下滑。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 孙茉莉/白云)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。