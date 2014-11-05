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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 09:16 BJT

全球金市：金价持稳，但距离四年低点仍不远

美元近期获得投资人青睐，美元指数本周稍早触及四年高位。

美元升值让持其他货币的买家必须支付较高价格购买黄金。这也减损了黄金的避险魅力。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 表示，周二其黄金持仓减少0.32%至738.82吨，为2008年9月以来最低水平。

该基金的持金量庞大，因而对投资人气具有一定影响力。

金价大跌至逾四年低位，令金币需求大增，德国买家大排长龙购买金币，部分美国投资人也在阔别数年后首度重返市场。

但全球最大的黄金买家中国的需求持续受抑，中国消费者对金价下跌热情不高，因为他们认为金价可能进一步下滑。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 孙茉莉/白云)
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