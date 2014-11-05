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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 09:07 BJT

《中国重要政经日程》--11月5日

==========================今日重要政经日程==========================

11/5（周三）

--司法部副部长张苏军就推进司法行政体制改革相关情况在京举行新闻发布会。

--国家卫计委就卫生计生法治建设和执法监督有关情况在京举行发布会。

--2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。

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==========================近期重要政经日程==========================

11/6（周四）

*--第十届中国上市公司董事会“金圆桌论坛”暨“金圆桌奖”颁奖盛典定在南京举行。

11/7（周五）

*--“2014中国智慧城市创新大会”在广州举行。

11/8（周六）

--加强互联互通伙伴关系对话会在北京举行。国家主席习近平将出席并主持会议。

*--2014年中国城市可持续发展国际高层论坛在广州举行，主题是“智慧与低碳”，至9日。

*--2014中国上市公司价值排行榜首发盛典及颁奖论坛于苏州举行。

11/19（周三）

--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。

11/20日（周四）

--中国铁矿石金融衍生品论坛在南京召开，至22日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李文科)
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