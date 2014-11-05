《中国重要政经日程》--11月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
==========================今日重要政经日程==========================
11/5（周三）
--司法部副部长张苏军就推进司法行政体制改革相关情况在京举行新闻发布会。
--国家卫计委就卫生计生法治建设和执法监督有关情况在京举行发布会。
--2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。
--
==========================近期重要政经日程==========================
11/6（周四）
*--第十届中国上市公司董事会“金圆桌论坛”暨“金圆桌奖”颁奖盛典定在南京举行。
11/7（周五）
*--“2014中国智慧城市创新大会”在广州举行。
11/8（周六）
--加强互联互通伙伴关系对话会在北京举行。国家主席习近平将出席并主持会议。
*--2014年中国城市可持续发展国际高层论坛在广州举行，主题是“智慧与低碳”，至9日。
*--2014中国上市公司价值排行榜首发盛典及颁奖论坛于苏州举行。
11/19（周三）
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
11/20日（周四）
--中国铁矿石金融衍生品论坛在南京召开，至22日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李文科)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。