中国金融：应收款违约压力上升，上半年保理业务量同比下降--银行业协会

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京11月5日 - 中国银行业协会官员日前表示，经济增速放缓使企业应收账款违约面临巨大压力；2014年上半年，中国国内保理业务量同比下降12.84%，国际保理业务量同比下降了9.77%。
发布在中银协网站上的保理委员会主任冀光恒讲话称，保理业务基于企业间的赊销贸易背景开展，在经济增速放缓的形势下，也就更为直接的面临着企业应收账款违约的巨大压力。
“在上一年的巨大基数面前、在经济下行的巨大压力面前，中国保理业务未来发展也面临着全新的挑战。”他表示。
保理业务，是指以债权人转让其应收账款为前提，集应收账款催收、管理、坏账担保及融资于一体的综合性金融服务，通常用于企业贸易活动。
冀光恒表示，中国目前缺乏企业赊销交易信息交换共享机制，开办保理业务的银行难以取得非上市企业的公开财务信息，无法对本行客户以外的企业进行有效的信用评估，有必要尽快建立工商、税务等相关部门的信息共享、交换和沟通机制。
对于降低信用风险，中银协网站援引协会专职副会长杨再平发言称，今年中国保理产业的最大创新亮点在于金融与互联网的“交叉融合“，大中型商业银行通过加快网络化渠道升级、与第三方平台合作等方式构建全新的互联网信贷服务体系。
在降低保理业务操作风险方面，杨再平称，中银协保理委员会将于近期开展《中国银行业保理业务规范》的修订完善工作，将业务中出现的相关热点问题在规范中进行明确。
此前，银监会发布《商业银行保理业务管理暂行办法》，着重对单保理融资提出审慎管理要求，即在审核基础交易基础上，比照流动资金贷款对卖方或买方进行授信全流程管理。（完） (发稿 李贺; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。