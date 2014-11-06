专栏节选 :三星告急，全球手机大洗牌--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 上个月，在玉山科技举办的论坛上，当大家都问台湾ＤＲＡＭ（动态随机存取记忆体）产业的未来，才在一场大风暴中残存下来的华亚科董事长高启全意有所指地表示，三星未来可能退出手机市场，专攻零组件！这句话我从来没有听过，听了高启全这一席话，顿时让我睁大眼睛，等着看未来手机市场可能的变化。

根据设备厂商透露，三星已将位在韩国华城的LINE 17 厂原生产二十八奈米制程的逻辑晶片原有五万片产能，全数转成生产ＤＲＡＭ，这对维持两年的ＤＲＡＭ荣景带来一定冲击。这项消息曝光后，造成美光、台湾华亚科及南亚科股价的大回档。三星增产ＤＲＡＭ计画如火如荼，原因是为了弥补在手机市场的失利。

**市占率急跌，只剩二四．九％**

从二○一二年以来，三星打败苹果，登上全球手机一哥，市占率快速拉大，例如，一一年三星全球市占率只有一七％，苹果达一八．八％，但到了一二年第二季三星市占率快速冲到三二．二％，苹果退到一六．六％，这段期间是三星最辉煌的成长期，在短短一年光景，三星的股价从六十七．二万韩元快速大涨到一五八．四万韩元，成为第一家市值超过二○○○亿美元的亚洲大型企业。

三星的单季盈利最高达九．七兆韩元，它的的成功得利于快速推新机的机海战术，三星的Galaxy系列，加上五．五寸大萤幕，及手机相机的高解析度，成为市场第一品牌。另一方面，日本在一一年发生三一一海啸、核灾等事故，日圆一度升值到七十五．七三兑一美元，在日圆升值、韩元相对贬值的情况下，三星摇身变成手机产业龙头。

不过，三星的好运只维持到一三年为止，一三年第二季，三星市占率仍达三二．二％，没有新产品的苹果只有一三％，但是今年第二季市场开始出现巨大变化，三星的市占率急速摔落，只剩下二四．九％，而苹果市占率只剩下一一．七％，这是iPhone 6 还没有出来前的市场概况。

三星的市占率大幅滑落，苹果也出现衰退，但是手机大饼被谁吃走了？原来是中国品牌瓜分了三星的市场。以中国手机前两大品牌来看，华为在一一年第二季市占率只有二．五％，联想更是低到只有○．二％，但是一二年第二季华为升上四．一％，联想也拉到三．一％，一三年第二季，华为增为四．三％，联想冲到四．七％，到了今年第二季，华为攻到六．七％，联想到五．二％，而一直盘踞手机榜上的老三ＬＧ，市占率退到四．八％，由老三变成老五。显然三星失去的市占率是被华为、联想、小米、ＴＣＬ与酷派等中国品牌吃走了。

日经中文网最近报导，华为宣布九月底起正式进军韩国手机市场，这摆明是「黑卒仔吃过河」，华为的智慧手机Ｘ３在韩国零售价五十二．八万韩元，比三星的Galaxy Note 4 便宜了四成以上，小米也预计年底抢进韩国市场。

韩国本土品牌手机和汽车一样，外国品牌很难进去，三星一三年在韩国的市占率高达六四％，而韩国本土手机品牌市占率高达九四％，苹果只抢到六％的市占率，就像是韩国的现代、起亚雄踞汽车市场，外国进口车很难打进去，中国的品牌手机入侵韩国，这是从来都没有发生过的事。

其实三星在一三年已经到了「盛极」的阶段，三星的市占率最高到达三三％，已经到了极限，此时正好中国品牌手机崛起，华为、联想来势汹汹，到了今年三星的败象已经浮现，第二季的市占率急降，第三季遇到苹果的iPhone 6及Plus出来，三星压力更大。

最近三星发布第三季初估的盈利，正好与苹果形成强烈的对比，三星预估第三季净利可能比去年同期衰退五八％至六二％，净利在三．九兆至四．三兆韩元之间，中位数是四．一兆韩元，这是三星一一年第二季以来最低的盈利季度，那一年三星市占率只有一七％，而这一季获利的衰退是连续第四季下滑，获利衰退的原因是高阶手机出货下滑，而旧机种受到中国品牌手机厂瓜分，价格不断下滑，三星高低端都受到压迫，高阶市场有苹果一夫当关，低阶市场有中国虾兵蟹将，三星当然「好日子已过」。

**Galaxy S5销售不佳，营业利益率大萎缩**

手机部门从一一年以来，几乎都占三星整体获利比重的六成，但是受到小米，华为、联想夹杀，加上旗舰机款Galaxy S5销售不如预期，因此，虽然手机出货数量有增加，但巨额行销成本与手机平均售价下滑，导致营业利益率大幅萎缩。

三星的股价从去年十二月的一五○．三万韩元连续下滑，五月以来更是从一四九．五万韩元一口气跌到一○七．八万韩元。今年以来，三星股价下跌一八．九％，反观苹果股价表现渐入佳境，一二年贾伯斯去世不久，最高涨到七○五．○七美元，在一三年三星股价涨到一五八．四万韩元前后，苹果股价一度大跌到三八五．一美元，但此后苹果表现可圈可点，在六月九日股价一股分拆成七股之前，苹果又涨到六五一．二六美元。

分拆后的苹果股价都在九十至一○○美元之间游走，最近美股大回档，道琼指数一度大跌一四五九点，但苹果最低只跌到九十五．一八美元，最近又涨到一○五美元，已再度改写历史新天价纪录。

**苹果业绩超乎市场预期**

对照三星的节节败退，苹果可说是稳健攻城掠地，一直稳占高阶手机市场，最近苹果公布到九月二十七日为止的年度第四季季报，苹果的营收达四二一亿美元，比去年同期成长一二％，这是两年来最大成长幅度，净利达八十四．七亿美元，成长一三％，这一季苹果手机销售三九二七万支，比前一年成长一六％，而iPhone 6及Plus的销售旺季在第四季，苹果预测下一季营收会介于六三五～六六五亿美元之间，毛利率会介于三七．五％-三八．五％之间。

目前iPhone 6及五．五寸的Plus仍供不应求，这一季苹果的业绩会大大超乎市场预期，苹果股价创新高，也将市值推进到六三四三亿美元，三星市值还不到苹果的四分之一，这个胜负之数已定，苹果的王牌地位，三星无法掠夺。

三星在高阶手机市场有苹果挡路，低阶市场则有中国品牌手机厂围攻，中国十三亿的庞大手机市场有足够的胃纳量可以养活本土品牌厂，今年第二季，中国手机市场的排行分别是三星一五．四％，三星仍独占鳌头，但接下来二到五名全都是中国品牌，分别是小米一三．五％，联想一○．八％，酷派一○．七％，华为八．三％，而苹果在中国只能排第六，中国品牌手机市场挟着中国大市场练兵，正快速崛起。

今年中国智慧型手机市场总销售量可达三．九亿支，较一三年成长一二％，不过相对于二○一三年较一二年成长八二％，已经可以看出，中国市场虽大，但成长动力已减弱，而三星在中国手机市场是每一季都在下滑，这才是三星致命的伤害。

去年我在今周刊说过，苹果大起之后，三星接了下一棒，那么下一棒会是谁？看起来华为、联想、小米都有机会，除了三星在中国失利外，中国品牌手机厂也在海外市场练兵，根据Counter Point公布的数据，三星在东协市场仍执牛耳，但市占率在印尼、马来西亚、菲律宾、泰国及越南都大幅下滑，《华尔街日报》最近报导，东南亚国家仍有六亿用户仍未从传统手机转换到智慧手机，这是兵家必争之地，但中国手机厂来势汹汹，过去三星在海外市场很容易在低阶手机市场吃定苹果，但这回中国品牌手机厂性价比三星更具优势，让三星慢慢在新兴市场也失去优势。

今年中国品牌手机厂经常有奇兵，像是五月中国手机市场，酷派以二三．一％的市占率勇夺第一，三星的一八．八％居次，苹果第三，然后是联想、华为、中兴通讯。酷派也发布今年前五个月盈利较去年的二．一三亿港币大幅增加，不过中国手机成长力道减弱，今年酷派业绩成长耀眼，股价却表现平平。

另一家ＴＣＬ通讯在一二年全年亏损二．○七亿人民币，一三年获利三．一三亿人民币，最近ＴＣＬ公布前三季盈利倍数成长，净利七．二亿人民币，成长三十七．五倍，ＴＣＬ前三季手机销售四八六○万支，都可说是超水准的演出。

目前全球手机市场出现大洗牌，三星仍居冠，但力道减弱，苹果雄踞高阶市场，这次iPhone 6 Plus已有时尚精品味道，造成缺货抢购的现象，之后的低阶手机市场，中国品牌厂大起，华为、联想、酷派、ＴＣＬ、中兴通讯、小米都强势行销，这当中又以擅长饥饿行情，号称中国苹果的小米最具威力，中国品牌手机厂崛起，才是三星最大劲敌。

**新商机在物联网及移动装置**

眼看着手机市场成长空间已不大，三星会不会如华亚科董事长高启全的预测，退出手机市场？这会是很震撼的挑战。即使三星不淡出手机市场，但昔日最美好成长已过，三星会不会重返零组件供应角色以巩固记忆体市场，目前三星仍是NAND Flash及ＤＲＡＭ的霸主，但这只是凸显过去的优势，三星要有下一步更大成长空间，必须进一步发展适用于智能汽车和智能居家的移动装置，也就是互联网时代的物联网商机。

市场上看衰三星的也有人将三星暗指是下一个摩托罗拉、诺基亚或是黑莓机，但这是过度悲观的看法。目前三星市值仍逾一五○○亿美元，亚洲的龙头地位仍很难撼动，何况三星的半导体和庞大现金流蕴藏的价值，已远远超过三星市值，况且，三星目前仍是全世界最大的手机品牌，也是全球最大的电视制造商，以及半导体与显示器最大供应商，三星的价值仍不可低估。

有的分析师认为，现在三星的处境就像一二年的苹果，正处于产品青黄不接的状态，此时反而是买进三星的最好时机，这也是三星跌到一○七．八万韩元之后，有的外资喊三星明年股价会上涨五成的原因，只是手机已是十分成熟的产品，低阶手机毛利率愈来愈低，这已是无法扭转的宿命，下一个商机会是在物联网及移动装置。

像苹果此次新机背后最大的动力，是重新架构支付系统的Apple Pay，这是苹果重新创建平台，假如Apple Pay运作顺畅，那么过去大家惯用的Pay Pal的第三方支付有可能被取代，三星在巩固市占必须要有更大的战略。

三星的未来攸关韩国国力的兴衰，这次安倍射箭，大家期望很高，但日币狂贬到一一○日圆兑一美元，虽然像丰田等汽车业大旺，却未能救起索尼，去年索尼豪气地说，一四年手机出货目标可达八○○○万支，后来降为五○○○万支，最近又降到四三○○万支。索尼无法振起，这才是日本经济的隐忧。

目前三星初露颓象，但未到彻底失败的境地，今年会是三星成败最重要的一年，也是韩国经济兴衰起落的大指标。

三星市占下滑--各品牌智慧型手机市占率 单位：%

三星 苹果 华为 联想 LG 其他

2014年第二季 24.9 11.7 6.7 5.2 4.8 46.7

2013年第二季 32.2 13.0 4.3 4.7 5.1 40.7

2012年第二季 32.2 16.6 4.1 3.1 3.7 40.2

2011年第二季 17.0 18.8 2.5 0.2 5.7 55.7(完)

资料来源：IDC

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。