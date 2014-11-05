欧洲金融：爱尔兰发债成本创纪录低位，拟提前偿还IMF贷款

路透都柏林/伦敦11月4日 - 爱尔兰周二发行15年期债券筹得37.5亿欧元(47.1亿美元)，趁利率较低的机会，开始用成本更低的市场资金，偿还部分国际货币基金组织(IMF)救助贷款。

爱尔兰通过银团发售新债，收益率创下2.49%的纪录低点。这样的收益率水平在三年前还是不可想象的，当时正处于欧元区债务危机的顶点，二级市场的10年期资金利率高达15%。

爱尔兰希望提前偿还利率较高的IMF贷款，以降低政府债务的成本。该国债务与年度经济产出之比将继续保持在100%以上直至2018年。

该国政府估计，通过为183亿欧元IMF贷款进行再融资，未来五年将可节省大约15亿欧元的偿债成本，并已计划在2016年之前分为等额三部分展开再融资。

然而，一位熟悉相关流程的消息人士称，目前看来再融资有可能分为两部分而非三部分进行，在瑞典议会在11月中旬批准修改后的贷款条款后，爱尔兰就将偿还首批90-100亿欧元。