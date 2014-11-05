欧洲金融：爱尔兰发债成本创纪录低位，拟提前偿还IMF贷款

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透都柏林/伦敦11月4日 - 爱尔兰周二发行15年期债券筹得37.5亿欧元(47.1亿美元)，趁利率较低的机会，开始用成本更低的市场资金，偿还部分国际货币基金组织(IMF)救助贷款。
爱尔兰通过银团发售新债，收益率创下2.49%的纪录低点。这样的收益率水平在三年前还是不可想象的，当时正处于欧元区债务危机的顶点，二级市场的10年期资金利率高达15%。
爱尔兰希望提前偿还利率较高的IMF贷款，以降低政府债务的成本。该国债务与年度经济产出之比将继续保持在100%以上直至2018年。
该国政府估计，通过为183亿欧元IMF贷款进行再融资，未来五年将可节省大约15亿欧元的偿债成本，并已计划在2016年之前分为等额三部分展开再融资。
然而，一位熟悉相关流程的消息人士称，目前看来再融资有可能分为两部分而非三部分进行，在瑞典议会在11月中旬批准修改后的贷款条款后，爱尔兰就将偿还首批90-100亿欧元。
消息人士指出，爱尔兰今年恢复定期债券标售之后，已经提前筹集到2016年底之前所需的全部资金，并建立了可观的现金缓冲，将被用于满足余下的再融资需求。(完) (编译 徐文焰；审校 张涛)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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