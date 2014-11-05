中国债市动态：现券收益率先反弹后回落，政策宽松预期支撑继续看好后市

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海11月5日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率和IRS均先反弹后回落，国债期货也探低后回升。因在上日收益率大跌后产生的些许谨慎情绪，迅速被继续看多热情掩盖。
交易员称，对未来宽松政策的强烈预期，是支撑债市继续向好的主因，在降息等实质措施出台前，这种态势一时料难转变。
上海一银行交易员认为，“大家都杀红眼，现在的市场炒的就是(进一步宽松)预期。数据是什么已经不重要了，唯有降息（实现）能浇灭大家的热情。”
受可能降低利率等传言扰动，银行间市场周二午盘后收益率加速下行，10年左右国开债收益率全天跌幅居然有近20个基点(bp)之多。
华南一银行交易员并指出，强烈的降息等宽松预期，令买盘勇往直前。虽然在收益率连续下行过程中，不排除其间会出现反复，但整体向好势头一时不会改变。
剩余期限约9.2年的固息国开债140205券报价收益率 早盘先升后降，最新报在4.0700%/4.0200%，上日尾盘为4.0750%/4.0100%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.914元，较上日结算价涨0.012元，或0.01%。
今日没有国债和政策性金融债等利率产品招标。经济数据方面，汇丰中国10月服务业采购经理人指数(PMI)为52.9，延续8月份触及一年半高位后的温和回调，同时就业分项指数则继续攀升，显示服务业领域依然处于稳健扩张态势。 (完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。