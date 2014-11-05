中国债市动态：现券收益率先反弹后回落，政策宽松预期支撑继续看好后市

路透上海11月5日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率和IRS均先反弹后回落，国债期货也探低后回升。因在上日收益率大跌后产生的些许谨慎情绪，迅速被继续看多热情掩盖。

交易员称，对未来宽松政策的强烈预期，是支撑债市继续向好的主因，在降息等实质措施出台前，这种态势一时料难转变。

上海一银行交易员认为，“大家都杀红眼，现在的市场炒的就是(进一步宽松)预期。数据是什么已经不重要了，唯有降息（实现）能浇灭大家的热情。”

受可能降低利率等传言扰动，银行间市场周二午盘后收益率加速下行，10年左右国开债收益率全天跌幅居然有近20个基点(bp)之多。

华南一银行交易员并指出，强烈的降息等宽松预期，令买盘勇往直前。虽然在收益率连续下行过程中，不排除其间会出现反复，但整体向好势头一时不会改变。

剩余期限约9.2年的固息国开债140205券报价收益率 早盘先升后降，最新报在4.0700%/4.0200%，上日尾盘为4.0750%/4.0100%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.914元，较上日结算价涨0.012元，或0.01%。