专栏节选：伊波拉背后的道德争议--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月6日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 曾经只在黑色非洲最深远角落中流行的伊波拉（Ebola）病毒，如今却经由国际航空旅客的散播，而深入已开发世界。伊波拉来势汹汹，西方国家急忙推出应急政策，也引发新的道德议题。

首先，是如何处理自赖比瑞亚、狮子山及几内亚等非洲疫情前线返家的病患和医护人员。禁止返国医护人员旅行并强迫隔离，是情绪对应理智的拉扯。数百年来的经验显示，防止致命性传染病大爆发的最好方式，是控管疾病源头。伊波拉在非洲造成极高致命率及传染率的原因，医护人员的经验不足更甚于病毒本身。再者，伊波拉的死亡率接近五○％，而非媒体所报导的近七成，且年纪愈大死亡率愈高。

在美国，有八人染病一人不治，死亡原因很可能是医院的经验不足，还让已出现征兆的病患回家。证据显示，病患若在整个病程中补充适当水分，可大幅提高存活率；换言之，伊波拉的致死率和传染率，可能不比ＳＡＲＳ来得高。

那些自愿至非洲疫区提供适当医疗的健康医护人员，应被视为保卫自己家园的英雄，也是保护这个世界，避免传染病更进一步扩散的英雄。在他们并无任何症状下便强制隔离，是自我危害的鲁莽行径。

另一个涉及道德的难题，是新药和疫苗的核准与开发过程。

我无法理解，为何政府可以人道主义为理由，跳过正常临床试验过程，急于让伊波拉疫苗进入市场；同时间，却要求制药公司仍须花费平均十年、耗资五十亿美元，来发展对抗癌症、其他致命性或重大疾病的新药，而这些疾病所影响的人数和死亡率，远远超过伊波拉的危害。

目前新药开发和临床试验的标准，是美国食品暨药物管理局（ＦＤＡ）在六○年代修正。然而，在当前超级电脑、基因组合及大数据时代，肯定会有一个比今日使用昂贵耗时的方法，更好、更快、更正确的作法，来确认药品的功效和毒性。政府应该用创造性的思考方式，将新药或更便宜的学名品引进市场，才能嘉惠我们的子子孙孙。

台湾不致受到伊波拉的威胁，主要是我们和许多亚洲国家拥有机场控制系统的优势，这是ＳＡＲＳ时期建立的，有助于筛选出潜在具传染性的旅客。

讽刺的是，我们能置身事外，也是我们与外界隔绝所致。如果台湾要好好宣传优越的健保系统，并昭告全世界，台湾应拥有世界卫生组织（ＷＨＯ），甚至联合国会员资格，就应该更积极主动，与其他来自西方国家的无私医护人员，共同站在对抗伊波拉的最前线。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。